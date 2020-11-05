茂生農經(1240)8萬顆雞蛋清淨機器年底試機後投產，將為營運再添新動能，目前逐步提高毛利較優的養殖事業及蛋品市場，上半年毛利率約15%，法人樂觀看待下半年營運表現。

茂生在去年9月成立子公司銷售雞蛋箱裝散蛋銷售之外，並以自有品牌「富翁牌」洗選蛋，在通路市場賣場銷售，年初已訂購每小時可洗8萬顆雞蛋清淨機器已抵達台灣，預計年底試機後投產，子公司營收上半年約1.8億，法人預期，明年度將加倍成長，對母公司茂生的貢獻度將會增加。

對於美豬進口，茂生表示，只要標示確實，讓市場上豬肉的品質及資訊公開透明，國人對於本土新鮮的豬肉喜好度仍是相當高，並不擔心美豬進口的影響，國內的飼養業者還是很有競爭力。

另外，在有色雞飼養隻數方面，今年有機會突破百萬隻，由於近來畜牧場證取得不易，經營模式採與養殖戶代養契養，茂生強調，公司有良好的管理制度，經驗豐富的獸醫師、配方師作最佳的後盾，尤其是也能減少建場資本支出，達到雙贏的局面。

(時報資訊)