美股消息面：

1.民主黨同時拿下白宮與參眾兩院的機率降低，令預期美國將推出大規模紓困振興方案，進而使美元處於長期弱勢的投資人大失所望，周三紐約12月期金收跌14.20美元或0.7%，報每盎司1896.20美元。

2.最新官方數據顯示美國原油庫存意外減少，以及受美股大漲激勵，周三紐約期油收盤大漲1.49美元或4%，為每桶39.15美元。倫敦布蘭特期油收漲1.52美元或3.8%，為每桶41.23美元。

3.雖然美股再度大漲，但政治局勢的不確定性令投資人轉向美國公債，美國10年期與30年期公債殖利率創下6月來最大單日跌幅。 美國10年期公債指標殖利率尾盤報0.7696%，盤中最低跌至0.756%。30年期公債殖利率尾盤報1.5484%，盤中最低跌至1.506%。受此拖累，美國銀行股大跌，終場標普500指數金融股指數下挫1.27%。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少799萬桶，市場預期為增加89萬桶。上周汽油庫存增加150萬桶，市場預期為減少87.1萬桶。美國期油交割地庫欣的庫存增加93.6萬桶，少於市場預期的增加240萬桶。上周美國煉廠煉油產量小增16.3萬桶，進口原油量減少60萬桶/日，石油產品總需求量年減10.8%。

5.美國供應管理協會（ISM）公布，10月非製造業指數為56.6，不如市場預期的57.5與9月的57.8。

6.IHS Markit美國10月服務業採購經理人指數（PMI）終值為56.9，高於初值56。綜合PMI終值為56.3，高於初值55.5。

7.美國商務部公布，9月貿易逆差較8月縮小4.7%，為639億美元，符合市場預期。9月進口成長0.5%，為2402.2億美元；出口成長2.6%，為1763.5億美元。

8.美國人力資源服務公司ADP公布，美國10月民間就業增加36.5萬人，不如市場預期的增加65萬人，並較9月的增加74.9萬人大幅放緩。

(時報資訊)