晶圓代工廠世界(5347)第4季調漲代工價格，單季營收可望攀高到84億至88億元，將續創歷史新高紀錄，並預期產能供不應求的狀況持續至明年，看好能見度到明年上半年。股價跳空開高，一度突破百元關卡。

世界先進昨天下午舉行法人說明會，第3季營收83.44億元，季增1.4%，改寫歷史新高紀錄。隨著產品組合優化，平均售價提升，世界先進第3季毛利率34%，較第2季拉升0.8個百分點，稅後淨利15.27億元，季增3%，為7季來新高，每股純益0.93元。

展望未來，世界先進董事長方略表示，除筆記型電腦與電視大尺寸面板驅動IC需求持續成長，第4季手機面板驅動IC與電源管理晶片需求也將同步成長，預估本季營收將達84億至88億元，續創歷史新高。受惠第4季調漲代工價格，加上產品組合持續優化，第4季毛利率將達35%至37%，以中間值36%計，將較第3季拉升2個百分點。世界先進第3季產能利用率達90%，第4季可望較第3季再上升。

世界先進董事長方略看好2021年上半年仍將維持高產能利用率。明年第1季包括面板驅動IC與電源管理晶片需求將全面強勁。

(時報資訊)