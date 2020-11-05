台北文華東方酒店將於12月1日重新開放住房服務，並推出兩項超值住房專案，其中針對對國人在平日推出的「與扇有約」一泊二食限時優惠，11月6日至11月20日於酒店官網訂房，即可以每晚8,888元起的優惠房價入住。另外不限對象與不分平假皆可入住的「扇饗之旅」住房專案則每晚9,800元起，同時除早餐外，再加贈3,000元餐飲折抵金。

台北文華東方酒店表示，除了米其林星級「雅閣」中餐廳，以及米其林推薦的「Bencotto」義大利餐廳，以及SPA芳療中心之外，館內獲時尚名媛與貴婦青睞的下午茶餐廳「青隅」，也將在12月2日起每周三至周日提供服務。

台北文華東方酒店推出的「與扇有約」一泊二食國人住房專案，適用於12月1日到明年1月31日的平日（周日至周四）使用，除一晚住宿並包括每日雙人早餐、米其林一星「雅閣」中餐廳特製晚間雙人套餐， 套餐有7道菜式包括蜜汁叉燒、避風塘蝦球、蔥香海斑柳等皆是雅閣招牌經典菜式。房客並可享有The Spa芳療療程7折優惠禮遇。此限時住房優惠僅限中華民國國民身分證及外僑居留證持有者適用。

9,800元的「扇饗之旅」專案，除住宿加每日雙人早餐外，房客並可獲贈3,000元館內餐飲折抵金額， 適用於雅閣中餐廳、Bencotto義大利餐廳、青隅、M.O. Bar及文華餅房等多項餐飲使用。而為迎接耶誕節到來，「青隅」將推出耶誕主題下午茶。「M.O. Bar」則是承襲1920年代裝飾藝術風格，以一系列經典和創意雞尾酒特調、頂級香檳和葡萄酒，提供另一種氛圍與體驗。

台北文華東方酒店提醒，前述兩項優惠住房專案所有房價皆須外加15.5％服務費與稅金。同時優惠住房數量有限，需視客房供應情況而定，且不適用於部分特定日期，亦不可與其他優惠合併使用，客人務請事先訂房。

台北文華東方酒店深獲國際藝人青睞，瑪丹娜、湯姆克魯斯、威爾史密斯等人都是座上賓，國際導演李安也以此為家。酒店獲獎無數，包括有酒店界「奧斯卡」之稱的「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方蟬連獲頒五星最高殊榮，同時也是全台第一且唯一連續4年榮獲富比士五星大獎的酒店；另於日前榮獲「亞洲前20名頂尖酒店（Top 20 Hotels in Asia）」殊榮，亦是全台唯一入選酒店；《2020米其林指南》則三度蟬聯拿下酒店評鑑類別「5棟紅房」的最高等級。

(工商 )