為友善環境並善盡企業責任，以「全方位生活門市」在台灣掀起橘色旋風的平價精品連鎖咖啡第一品牌「路易莎」宣布，自本（11）月起將路易莎的咖啡渣回收製成天然質感「咖啡循環杯」，陸續取代原本的門市內用杯，同時並另外推出尚輕巧的1/4磅豆包裝，以循環經濟推動綠色革命，並成為台灣、甚至是全球咖啡業的創舉。

路易莎長期秉持環保愛地球的理念推廣咖啡文化，門市裝潢或家具常以咖啡豆棧板為元素；咖啡豆麻布袋也捐給蘆葦女力基金會，縫製成兼具藝術風格的一杯袋，並將其收入全捐出幫助受暴婦女就業，同時減少紙杯套、塑膠袋的使用；今年利用咖啡渣製作門市內用杯，咖啡循環經濟的概念也更趨完整。

路易莎推出1/4磅豆包裝也是基於「減少浪費、享受更多風味」理念。由於市售咖啡豆普遍都是1/2磅、甚至1磅包裝，不少人喝不完就丟棄，或每天總為了消耗掉單種口味的咖啡才喝，路易莎決定輕裝出擊推1/4磅豆包裝，嚴選全球頂級莊園的單品咖啡豆，共8款熱銷精品咖啡可以選擇，分別是：私房系列「巴拿馬藝伎 日曬」、「百年冠軍莊園 巴拿馬日曬」、「三連霸古吉罕貝拉 非洲紅酒厭氧處理」、「薩爾瓦多 國寶豆種 Pacamara」、精品系列「完美日曬耶加雪菲 G1」、「水洗耶加雪菲 科契爾 G1」，以及「肯亞 精選小農」與「曼巴」。

路易莎咖啡循環杯的杯身，使用咖啡渣、天然竹纖維混合製作，並利用植物萃取物取代塑料黏合，百分之百天然、生物可分解，透過專利熱壓技術塑形混色，帶有天然紋理，手感光滑溫潤，且零塑膠、不含BPA。食用級矽膠杯蓋具彈性，粗細吸管不受限制，可卸式杯塞與寬大杯口讓清洗更方便。

為邀更多消費者加入支持咖啡循環經濟、友善地球環境，路易莎並推出促銷活動，黑卡會員購買咖啡循環杯獨享6折優惠，原價710元、優惠價426元。1/4磅與半磅咖啡豆全系列皆有75折黑卡優惠。1/4磅豆每包定價175元起，黑卡75折優惠後僅132元起。

路易莎咖啡提醒， 路易莎咖啡循環杯適用黑卡2.0消費集點，開賣時間/銷售數量依各門市實際到貨/庫存為主。另外，1/4磅及半磅豆不適用黑卡2.0消費集點，品項/銷售數量依各門市實際庫存為主。優惠不限半磅新舊包裝。優惠範圍詳見路易莎官網公告。

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