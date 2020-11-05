林心如的父親昨晚在君品酒店迎接舉辦70壽宴，女兒林心如以及女婿霍建華開心為爸爸慶生，陳美鳳、藍心湄、徐若瑄夫妻等大咖都是座上賓，現場眾星雲集，林心如與徐若瑄特別上台獻唱《別人的》，林心如還唱到不禁感動流淚，這時霍建華趕緊拿著衛生紙奔上台，要給林心如擦淚。

林心如唱到感動流淚，霍建華貼心上台遞衛生紙。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄在臉書發文透露，林爸爸很喜歡《別人的》這首歌，於是和好姊妹林心如一起獻唱，要送給林爸爸「祝林爸爸七十大壽生日快樂，也向林爸林媽學習、白頭偕老、甜甜蜜蜜、恩愛到老」，徐若瑄還在文末標記：「#對父母有太多的感謝別人的是一首很難不哭就能唱完的歌」。

影片中，林心如有些害羞地抱著徐若瑄，兩人一起合唱徐若瑄主演的電影《孤味》主題曲《別人的》，當唱到：「阮不是別人的 免感覺會歹勢 我永遠是你的 是你的心肝寶貝」，歌詞彷彿是林心如要對爸爸說的話，也讓林心如唱到感動落淚。

霍建華、林心如與徐若瑄、李雲峰兩對夫妻在林爸壽宴上同框。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

這時候有個身影衝上台遞衛生紙，這個人就是林心如的丈夫霍建華，而當林心如看到老公的貼心舉動，也開心對著霍建華露出笑容，夫妻小小互動就甜翻眾人。

林爸爸說很喜歡「别人的」這首歌，我們獻唱给林爸爸，祝林爸爸七十大壽生日快樂❤️ 也向林爸林媽學習、白頭偕老、甜甜蜜蜜、恩愛到老😊 #林爸爸七十大壽生日快樂 #別人的 Ruby林心如 永遠的鐵姊妹 #對父母有太多的感謝別人的是一首很難不哭就能唱完的歌 由徐若瑄 Vivian Hsu 發佈於 2020年11月4日 星期三

(中時新聞網)