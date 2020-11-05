吳姓女子開車酒駕，遇到警方臨檢竟然胡亂竄，沿路飆了30公里才被攔下，最後只能吞下21萬罰單。（鳳山警方提供／柯宗緯高雄傳真）

吳姓女子開車酒駕，遇到警方臨檢竟然胡亂竄，沿路飆了30公里才被攔下，最後只能吞下21萬罰單。（鳳山警方提供／柯宗緯高雄傳真）

實在有夠離譜！高市吳姓女子酒駕開車亂竄，5日凌晨1時許，鳳山警方在南正二路、南榮路發現她闖紅燈，鳴笛上前攔查，竟不願停下受檢，還加速離去，還上了高速公路，一路狂飆30公里，支援警網加入圍捕行列，終於在小港區攔查，過程猶如電影玩命關頭狂飆場景。警方依據拒絕酒測及6項交通違規，總計開出21萬3400元罰單，讓駕駛荷包大失血。

警方指出，五甲派出所凌晨1時22分許，在鳳山區南正二路與南榮路發現這輛汽車闖紅燈，先是鳴笛示警上前攔查，但該車不願受檢，還加速開車離去，警方見狀立即以無線電通報線上警網協助攔截圍捕。

鳳山分局快打警網在鳳山區三商街交流道前發現該車，吳姓女子擔心被抓，竟然飆上國道，在鳳山、前鎮、小港地區一帶四處逃竄，最後由鳳山警方聯合小港分局高松派出所警力，在小港區沿海三路與沿海四路口，成功攔下該車受檢，員警掏槍喝令下車，全程共計10多分、總里程共約30公里。

警方發現車內有一男一女，吳姓女駕駛及吳姓男乘客，兩人喝得醉茫茫，胡言亂語，不願配合警方實施酒測，警方怒開罰單，闖紅燈2700元、紅燈右轉600元、未打方向燈1200元、不服稽查取締1萬元、逆向900元、危險駕車1萬8000元，共6項違規及拒測18萬0000，總共21萬3400元。

警方強調，圍捕過程擔憂其危及道路上用路人安危，遂一路鳴笛，並以安全距離及車速尾隨該車在後，並多次示意該車停車受檢，所幸沒有釀成二度意外。

事後吳姓女子辯稱，很緊張才沒有停下車來，但坦言事發前與朋友在二聖路一帶聚餐喝酒，警方痛斥太危險，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。警方強調酒後駕車行為絕不容忍，會強力取締以維護市民安全。

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(中時 )