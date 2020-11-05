「馬路如虎口！」台中市南屯區4日深夜發生一起兩輛機車碰撞事故，1輛機車疑因違規右轉，造成後方同向另輛機車閃避不及撞；警方指出，地上留下一道長長的刮痕，機車零件噴飛，令人怵目驚心；2名女騎士全身多處擦挫傷送醫，所幸無生命危險，確實肇因正由警方釐清調查中。

警方調查，這起事故發生在昨晚11時33分，20歲的謝姓女子，當時騎車沿環中路快車道騎乘，後方另輛由28歲林姓女子騎乘的機車，同向沿慢車道直行；疑因謝女突然右轉五權西路，造成林女閃避不及發生碰撞，因撞擊力道不小，兩名女騎士當場倒地。

警方指出，轄區警方獲報趕往處理，只見現場機車零件噴飛四散，地上留下一道長長刮痕，隨即通報消防局救護車前來，經初步檢傷，2名女騎士的臉部及全身分有多處擦挫傷，經緊急送醫幸無生命危險。

警方強調，兩名傷者經酒測均無飲酒情形，初步研判因謝女違反標誌禁制、機車不依規定車道行駛才釀禍；現場已完成測繪等交通事故處理程序，轉市警局交通大隊分析研判，釐清肇事原因及責任歸屬，全案正由警方釐清調查中。

(中時 )