網紅橫綱凱咪日前爆料網美圈有7成在賣淫，可以說是引發軒然大波，讓許多被影射的網美紛紛跳出來自清，未料她反被起底不僅離過婚，還有一個小孩，這讓她直接向爆料者嗆聲：「從現在開始會找到妳是誰」，更揚言絕對不會讓對方好過。

橫綱凱咪昨天透露被某小模爆料，接受完記者專訪後也道出事件始末，她表示從來都沒有隱瞞有小孩這件事，但因為攸關小孩隱私，才沒有大肆公開，畢竟不需要將他攤在陽光下被檢視，談到昔日婚姻，她表示前夫是個詐欺犯，兩人交往三個月後就決定結婚，沒想到婚後才發現交往時的自我證明都是偽造，甚至還有刑案案底，常常拿錢幫前夫代墊員工薪水和工廠租金，後來才發現前夫都拿去花天酒地，直到小孩出生後，前夫未拿過半毛錢養家，才讓她清醒決定離婚。

談到前夫，橫綱凱咪表示目前彼此都有自己生活，因此不會落井下石公布對方身分，但不諱言若前夫看到報導後想要弄她，自己會把所有證據都爆料出來，讓前夫在全台灣人面前丟光臉，更喊話：「你最好不要出來招認我是你前妻」。

此外對於爆料她的人，橫綱凱咪鎖定對象有三人，更透露基本線索：「高模瞞婚有多位砲友、想紅但沒特色的過氣網紅，裝氣質但其實是小三、高人氣小個子的整型妹」，更撂下狠話：「想奉勸接下來要爆料的人，如果你的料不是真的，那我會告死妳，我不好惹」。

(中時新聞網)