宏遠投顧副總陳國清表示，目前看起來，拜登當選機會大，若最後果真是拜登贏得大選，預期美中兩國貿易衝突應該會減緩，這是利多；但是拜登可能加稅，則是利空。兩者互相抵銷，中性看待。

陳國清指出，未來美股仍是看紓困方案、企業獲利、第4季展望而定。以美股來說，第3季在美元貶值下，企業獲利不錯。且因第4季消費力道還算強勁，因此，對美股應該有利。

另一個外界關心的是拜登當選，中美貿易戰可望緩和。陳國清認為，之前因高通不能出貨華為，使得台灣的華為受惠股大漲；現在則可能是高通未來可以出貨華為，使得華為受害股變成有利，高通股價及其美企股價，將會有機會大幅表現。

而之前華為受惠股，業績將會受到高通及相關美企可以出貨華為，因而，之前所謂的華為受惠股，業績將會受到往下的影響。

中美貿易戰緩和，對各產業都是有利，只是之前上述的華為受惠股及華為受害股，將會逆轉而已。對中芯半導體的受惠股及受害股，也是會出現逆轉的情況。

此外，陳國清再次強調，貿易戰減緩，經濟成長率會增加，貨物暢其流，對貨櫃航運需求量會增加，貨櫃航運業是大利多。尤其，目前貨櫃航運業今、明兩年的本益比及股價基期都偏低，今年賺大錢之後又有高配息的高殖利率保護，將是大多頭格局。

(工商 )