利奇盤中漲停 股價創6年來新高 10:302020/11/05 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車零組件廠利奇（1517），受惠全球自行車零售市場持續熱銷，帶動零組件廠訂單滿手、產能滿載，預期第三季獲利表現亮眼！ 5日早盤10點過後、爆量漲停16.55元，股價上漲了1.5元，創下2014年9月以來新高，成交量近2.2萬張。目前股價已打開漲停，漲幅約在8％左右！ (工商 ) #利奇 #漲停 #來新高 #零組件廠 #盤中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界先進Q4營收 拚戰新高 04:102020/11/05 財經要聞 熱門股－鼎炫 營收亮眼股價創高 04:102020/11/05 證券．權證 東洋代理疫苗喊卡 陳時中仍有方案 04:102020/11/05 生活新聞 北市中高齡就博會 釋近4000職缺 04:102020/11/05 地方新聞 台灣權王－傳產出頭 中鴻台橡法人喊買 04:102020/11/05 證券．權證 央行踢兩角 台幣貶回29元 04:102020/11/05 產業特刊 熱門股－同致 爆量大漲短線續強 04:102020/11/05 證券．權證 工商社論》台灣股市應再積極發揮直接金融功能 04:102020/11/05 財經要聞 《半導體》Q4營收續旺 世界飆破百元 10:172020/11/05 財經 熱門股－雙鴻 法人看好價量齊揚 04:102020/11/05 證券．權證 財經熱門新聞 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 大選最糟結局出現美股為何暴漲？分析師解密 - 財經 拜登拿下密州與威州 離白宮就差一步 - 財經 - 工商 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 美大選纏鬥 謝金河：若拜登殺進白宮 美中爆新角力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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