自行車零組件廠利奇（1517），受惠全球自行車零售市場持續熱銷，帶動零組件廠訂單滿手、產能滿載，預期第三季獲利表現亮眼！

5日早盤10點過後、爆量漲停16.55元，股價上漲了1.5元，創下2014年9月以來新高，成交量近2.2萬張。目前股價已打開漲停，漲幅約在8％左右！

(工商 )