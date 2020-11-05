肉食控可選擇現切原木煙燻牛排，外表焦香迷人、內裡軟嫩多汁。（慕軒飯店提供）

天氣漸涼入秋食欲特好，正值螃蟹肥美季節，慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳看好「食」機，推出11月限定「好秋，嗑蟹季」活動，主廚嚴選漁港直送的三點蟹、藍鑽蟹與牛蹄蟹等不同品種時令美蟹，以青蔥薑片與米酒清蒸，釋放秋蟹最鮮甜迷人的原始滋味。活動自即日起至11月底每週日晚間18：30至21：00供應（11月8日、15日、22日、29日），大人每位1199元起、12歲以下小孩每位599元起。

同時提供泰式青木瓜蟹肉沙拉、酥炸軟殼蟹、三杯炒蟹、現沖螃蟹湯及原木煙燻牛排、鮮蝦淡菜等二十幾道精緻料理自助Buffet，還可無限暢飲義大利BOTTEGA氣泡酒、紅白葡萄酒和海尼根現拉生啤酒。餐廳為本次活動精選3款美蟹，不論是三點蟹鮮嫩肥美，藍鑽蟹豐腴紮實，還是牛蹄蟹清甜彈牙，各色風味輕鬆品嚐；主廚推薦現沖薑絲螃蟹湯，以大量炭烤過的蝦蟹殼慢火熬煮8小時，待食客拿取時，碗中蟹肉再澆上燒滾濃郁蟹高湯，滋味鮮美。

「好秋，嗑蟹季」活動即日起每週日晚間18：30至21：00供應（11月8日、15日、22日、29日）。（慕軒飯店提供）

位於慕軒飯店2樓GUSTOSO義大利餐廳，採用低調沉穩的色調搭配大理石牆面與高質感原木色傢俱，營造舒適的用餐空間。此外，肉食控也可選擇原木煙燻燒烤牛排，口感柔嫩富含肉汁，搭配「尚青」螃蟹料理與無限量供應香醇酒飲，三五好友聚餐大啖美食。

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(中時 )