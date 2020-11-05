蘋果最新手機iPhone 12系列再度掀起排隊熱潮，不少人好奇，一隻動輒2、3萬的手機為何有那麼多人搶購？根據一項統計，以每日平均薪資計算，若要買一支iPhone 12 Pro Max (128 GB)，台灣人平均要工作16.9 天才買得起，比較各縣市薪資差距，每日平均薪資最高的縣市是新竹市的2301元，約工作11.1天，就能買一支iPhone 12 mini。

根據外國網站《Picodi》統計，以最高規格一支售價37900元的iPhone 12 Pro (128 GB)為例，台灣人平均要工作16.9 天，才有辦法買得起，但瑞士人平均僅需工作4.4天；進一步分析台灣各縣市每日薪資，在新竹與六都工作的人，平均也工作14.1天，就能賺到一支手機的錢。

工作幾天才買得起最新iPhone？六都加新竹市十月平均薪資比較。(圖／截自比薪水Blog)

根據《比薪水Blog》分析2020年10月新竹+六都的的平均月薪，依據薪資高低排序為：新竹市50,626元、台北市41,336元、新北市40,374元、桃園市39,927元、台南市37,753元、台中市35,604元、高雄市35,677元。

若以一個月工作22天計算，七都的每日平均薪資依序為：新竹市2,301元、台北市1,879元、新北市1,835元、桃園市1,815元、台南市1,716元、台中市1,618元以及高雄市1,622元。新竹市平均工作16.5天就可以買到iPhone 12 Pro Max (128 GB)，但在台中、高雄的工作者，就算一個月不吃不喝也買不起，可明顯感受出各縣市的薪資差距。

iPhone12價格走光！同創史上最貴、史上最便宜

(中時新聞網)