美國總統大選於當地時間11月3日登場，而選前局勢難定的情況延續到選後，真真正正不選到最後一刻完全不知是哪一位成為白宮主人，美女主播黃倩萍被派往當地連線報導，親揭美國首府如今的詭異景況，直言「看似平靜卻暗潮洶湧」。

美國大選投票日經歷了一整天，共和黨的川普及民主黨的拜登，各自在昨晚出面開記者會，高喊自己已經贏了，甚至還喊出「之後的州可以停止計票」這種充滿信心之詞，但其實結果至今尚未完全出爐，不僅台灣媒體與民眾關注，事實上全球都聚焦於此，三立主播黃倩萍也跟工作人員早早飛到美國華盛頓「備戰」。

她4日在臉書po文，表示為了台美連線，在冷風中站了10小時，冷到抖個不停，更慘的是，明明是大都市熱鬧地方，餐廳都擔心大選後暴動，嚇到關門，，當地警察也騎著車在找哪裡有賣熱咖啡，而黃倩萍跟攝影師不時偷看員警手上的三明治，對方發現後暖心分享了2塊給他們，讓黃倩萍跟攝影師感動不已「真的是最美妙的一餐了」，也這趟最大的挑戰，應該就是不能上廁所了。

而結束工作後過沒幾小時，凌晨黃倩萍又po文，表示再度跟各國媒體一起起床工作，「白宮，我們又來找你連線了」，透露當地商家已將大型聖誕樹擺出，準備迎接聖誕節，但目前大家都還在觀心選戰，也觀察到當地異況，平時應當開始出現年末過節的歡樂氣氛，如今卻只剩異常的平靜，透露「到處都是特勤跟警察」，且所有的人都不願意受訪，情緒顯然超緊繃，讓黃倩萍直言：「看似平靜卻暗潮洶湧」。

(中時新聞網)