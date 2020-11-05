根據韓國央行(BOK)最新經濟數據，因電子晶片與汽車出口暢旺，韓國9月經常帳順差一舉登上兩年新高點。

韓國9月份經常帳順差為102.1億美元，與8月65.7億美元相比，才一個月就大增1.55倍。這麼亮眼數字也創下自2018年9月以來，睽違兩年最佳表現，當時貿易順差數字為112.4億美元。

年初，自從新冠肺炎開始肆虐全球，韓國出口也在4月份完全被打趴，經常帳逆差出現33.3億美元。但從5月開始到9月，這5個月經常帳都是呈現順差狀態。於是，在經常帳順差每月緩增下一直到了9月，這經濟數字量體再度逾百億美元，也出現兩年以來首見榮景。

韓國出口表現攸關經濟成長，9月份出口金額年增8%，達498.5億美元，同時，進口也小增1%，為378.3億美元。

細分來看，9月商品貿易順差高達120.2億美元，與8月70.1億美元相比較之下，狂增1.7倍。拜9月出口年增率7.7%之賜，這項數字才得以能寫下兩年新高。

包括韓國人海外旅遊花費在內的服務貿易方面，繼8月逆差為8億美元外，9月逆差擴大至20.4億，暴增2.5倍。

衡量外資資金投資規模的金融帳項目，9月淨流入89.1億美元，比8月48.4億美元相比，著實成長1.8倍，顯示外資看好韓國投資環境。

不過，韓國央行在8月份才將2020年經常帳預估值，調降至540億美元，比原先預估570億美元要少30億美元。放眼2021年，韓國央行還是信心滿滿地表示，經常帳將會小增至550億美元。

(時報資訊)