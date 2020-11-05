1.世界(5347)：Q3稅後淨利達寫7季來新高，Q4營收戰新高，昨外資轉買超、自營商擴大加碼，今早股價漲逾3.5%、躍過月線，企圖重回百元俱樂部。
2.聯電(2303)：昨放量衝過月線，惟外資持續賣超，今早股價回落逾3%，摔出5日線。
3.中鴻(2014)：Q3虧轉盈，獲利年增近3倍，外資連日買超，今早股價續漲逾1.5%。
4.麗清(3346)：不理外資持續賣超，今早挾量開低走高，續漲近5%。
5.東森(2614)：東森購物寫佳績，前3季每股賺逾9元，加上雙11題材夯，支撐今早股價穩漲約2%。
6.凱撒衛(1817)：Q3獲利年增逾5成，前3季每股賺2.17元，早盤帶量衝漲逾6.5%，登四個月高價、再拚前波34元高點。
7.台聚(1304)：Q3獲利年增近1倍，前3季EPS達1.04元，股價上揚近2%。
8.亞矽(6113)：10月營收年增1.1倍，外資連3日敲進，晨盤挾量跳空漲停，重返10元。
9.鴻碩(3092)：新產能、新訂單，外資連5日買進，早盤一度爆量高漲逾4%，再登波段新高價。
10.世芯-KY(3661)：大陸CPU客戶帶勁，Q4營收拚成長，買方回頭，股價上漲逾3.5%。
11.亞力(1514)：拜登帶旺能源股，早盤挾量漲逾3%。
12.利奇(1517)：自行車市熱、訂單暢旺，早盤觸及漲停、改寫前高。
13.華擎(3515)：Q3每股賺4.04元，超車去年前3季，早盤漲逾4%。
14.中再保(2851)：前3季每股賺2.42元，早盤漲逾3%，越過所有均線。
15.中興電(1513)：拜登票數領先，能源股拍手，早盤收復短均。
16.亞德客-KY(1590)：10月營收攀峰，早盤漲逾3%，站回周線。
17.茂迪(6244)：拜登概念股，綠能股可為，晨盤急拉大漲5%，重返五日線。
18.聯合再生(3576)：綠能股重獲買盤青睞，今放量反彈4%，重登月線。
19.元晶(6443)：綠能政策＋旺季加持，Q3營運更上層樓，股價隨勢反彈6%，重返五日線。
20.泰博(4736)：新冠病毒抗原快檢試劑外銷查驗登記完成審定程序，股價聞訊大漲5%，彈回5日線。
21.安集(6477)：Q3獲利登峰，前3季EPS勝去年全年，擬砸3億元擴建太陽能模組產能，激勵早盤觸頂，重返五日線。
22.興能高(6558)：iPhone12全球預購數字亮麗，TWS耳機相關概念股夯，早盤急拉觸頂，收復各短均線。
(時報資訊)
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