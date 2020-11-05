德微(3675)將於11月18日與達爾共同舉行法說會，渡過第3季營運谷底，德微科技業績可望自第4季重回成長軌道，為搶攻車用市場，德微逐步汰換現有製程，強化自動化生產技術，轉投資亞昕亦順利完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微表示，未來兩年獲利可望大躍進。

受到集團內部資源重新調整庫存影響，德微第3季合併營收3億4908萬9000元，季減15.8%，稅後盈餘1894萬2000元，季減約47%，單季每股盈餘為0.43元，累計前3季稅後盈餘為7722萬3000元，每股盈餘1.74元。

不過，隨著集團內部調整庫存告一段落，且感恩節與聖誕節等季節性商機急單湧入，搭配遠距生活如：遠端伺服器、NB、手機與遊戲機等二極體需求強勁，德微10月合併營收攀升至1.2億元，月增48%，累計前10月合併營收為12億6655萬6000元，在訂單強勁下，公司樂觀看待11月合併營收。

德微將於11月18日與達爾共同舉行法說會，達爾執行長盧克修將親自出席，近幾年德微持續提升旗下子公司亞昕技術能力、整合公司資源暨全面逐步導入更先進之智慧製程、自動化生產，並跨入新晶圓製程，在晶圓製程技術方面，亞昕於年初已完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微將因新晶圓製程，可望大幅降低採購晶圓成本，進而有效提升公司整體毛利率及獲利能力。

在生產部分，為因應車用產品客戶需求，德微逐步汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，讓公司生產在Tier 1車用客戶稽核時能達到符合客戶設定製程規範要求，且藉由自動化生產累積的大數據分析記錄資料，提升德微在智慧生產製程關鍵技術能力累積，並有助於新產品的佈局，進而推升公司明年毛利率突破40%，帶動公司未來兩年獲利大躍進。

(時報資訊)