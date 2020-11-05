亞系外資出具最新宏碁(2353)報告，給予「買進」評等，目標價給32元。對於宏碁今年受惠於Chromebook帶動的高營運成長，外資認為此一勢頭可延續到明年。估今年宏碁全年EPS可達1.85元，明年將再接再勵登高站上2.31元。

宏碁Chromebook與電競筆電熱賣、經濟規模效益發威，第三季營益率以3.64％再創歷史新高，稅後獲利更以22.85億元創下近十年來新高水準。宏碁第三季EPS為0.76元，累積前三季稅後獲利為40.37億元，比去年同期激增76.2％，EPS為1.34元。

法人指出，宏碁3Q毛利率為10.5%，營益率來到3.6%。宏碁第三季營運表現亮點包含Chromebook營收年增94.4%、電競產品營收年增69.9%。Chromebook受惠於大型標案，在亞太區出貨成長強勁。在日本、印尼皆有大型標案的情況之下，宏碁今年第三季Chromebook在泛亞區整體出貨大暴增，達到575%。除了PC業務外，宏碁也積極發展非PC事業。以Lifestyle的概念新塑各系列產品，包括近期發布acerpure系列空氣清淨機，為擴大智慧空氣品質解決方案業務，宏碁也分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並將子公司命名為宏碁智新股份有限公司。

展望第四季，法人估營收小幅季減，但維持2成以上的年增，營益率為3.3%。至於明年的NB成長動態？該外資估年增可達6%，且明年宏碁的營收約有21%將來自於教育市場Chromebook貢獻。

(時報資訊)