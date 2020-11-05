台北榮總攜手陽明大學並與美國加州大學洛杉磯分校合作，成功運用今年諾貝爾化學獎獲獎的「基因編輯CRISPR／Cas9技術」，搭載奈米基因傳遞系統，發展「新式基因精準編輯治療創新平台」，可廣泛運用在血液疾病的基因修復，成果已獲刊國際頂尖期刊《Science Advances》。

正常成人的血紅蛋白（HbA），是由兩個α-球蛋白和兩個β-球蛋白亞基（α2β2）的四聚體組成。血紅蛋白能與氧氣結合，主要功能是將氧氣從肺臟運送至身體其他組織。

臨床上最常見的血液疾病：鐮狀貧血（Sickle Cell Disease）和β-地中海貧血（Beta-Thalassemia）就是因為β-球蛋白基因（HBB）突變，造成β-球蛋白的結構改變或產量降低，導致血紅蛋白產量或功能異常。目前臨床治療，僅能藉由輸血或骨髓移植等方式來達到控制或減緩病徵，仍無可根治的療法出現。

2017年起，台北榮總醫師邱士華展開奈米生技醫療相關研究，結合陽明大學，並與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨國合作，在科技部支持下，團隊利用自我組裝超分子奈米分子與奈米探針科技，結合CRISPR／Cas9基因編輯技術，高效率將完整HBB基因剪接進入血液細胞內，從而針對前述血液疾病患者提供一種安全、通用的治療方案。

科技部指出，團隊目前已完成活體外血液細胞精準編輯基因傳送多項概念驗證與研究技術突破，含兩種奈米技術的聯合策略作為有效的遞送平台，能夠將CRISPR／Cas9基因編輯材料送到血液細胞中；此外，使用非病毒載體，證明能高效率利用CRISPR／Cas9技術，在長片段DNA序列進行基因編輯。相關成果於今年10月23日發表於頂尖期刊《Science Advances》，目前正積極申請國內外專利。

「基因編輯CRISPR／Cas9技術」利用分子生物技術有效率並精準地修改微生物、動植物與人類的去氧核醣核酸（DNA）。

團隊提到，過去已整合自我組裝超分子奈米分子包覆攜帶CRISPR／Cas9，大幅提升基因編輯技術在先天性視網膜裂損症（X-Link Retinoschisis; XLRS）的效能，這項研究成果已於4月發表於《Science Advances》期刊。

本次成果為先前研究的再突破，團隊除了成功開發出「新式基因精準編輯治療創新平台」，更提供血液基因病變疾病，以及遺傳性視網膜疾病的新興治療方向。期望這些重要成果早日應用到病人身上，為患者帶來治癒的新希望

(旺報 )