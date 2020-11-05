大陸陝西一名徐姓女高中生今年4月某日中午離開學校後音訊全無，母親晚上10點至學校接她時發現人不見，打電話問導師也沒接聽，等到隔日早上報警後，調閱監視器才發現徐女到老家屋內開煤氣輕生，她在留下的信件中寫下13次對不起；母親投訴學校女兒中午離開，從沒通知家長，錯過黃金救援時間。

根據《紅星新聞》報導，徐女4月21日中午突然離開學校，校方第一時間並未告知家長，而徐母晚上10時去接女兒時才發現找不到人，打電話詢問班導師卻沒有人接聽，直到隔日凌晨0時許才有同學告知女兒失蹤的事。

徐母表示，她當天去學校找女兒4次，班導師在凌晨2時才回覆訊息，她問老師為什麼女兒中午離開學校沒有通知她，老師回應是在第二節課發現的「但忘記跟家長聯繫。」直到隔天早上報警時，警察還問徐母中午人就不見了，怎麼隔日早上才來報案，讓她痛批學校態度消極。

警方後來透過監視器畫面追查，發現徐女搭乘公車前往位於長安鎮的老家，並在屋內打開煤氣輕生；徐母到現場時說「我把女兒抱著，她身上還是暖的。」後來有同學在學校課桌上發現一張徐女寫的紙條，上面寫了4次對不起，旁邊還畫著一個人拉著一個小孩，而徐女的手機備忘錄裡，也寫了9次對不起。

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