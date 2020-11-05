甫斥資9.8億在岡山打造全台最大自動倉儲的超市龍頭全聯，預計將再加碼投資打造冷鏈物流中心，高雄副市長林欽榮帶領高市府相關團隊，前往全聯岡山物流園區參訪，並了解投資需求，林欽榮要求相關單位全力協助全聯、以及其他業者加速投資建廠。

高雄經發局5日上午表示，全聯物流部協理胡長熹接待參訪團時指出，全聯自動化倉儲系統，是透過程式運算，串連收貨、儲存、揀貨及出貨等環節，一步接一步，進而達成自動化倉儲，並運用機械手臂運作支援重物搬運、軌道運送自動存放等，可提升10倍人力運用能效，實踐「今天訂貨、今晚到貨」的最終目標。

胡長熹表示，因為全聯品項眾多，同時有許多生鮮冷藏及冷凍產品，目前正評估於高雄加碼，投資冷鏈物流中心，補足目前物流缺口。

高雄副市長林欽榮指出，全聯導入自動化倉儲系統，除了增加5倍用地坪效外，對人力的需求，也從傳統勞力提升到技術人力，又被媒體稱為「零售物流界的半導體」，可說是傳統產業升級轉型的最好示範。

林欽榮強調，有關全聯所提加碼冷鏈投資的需求，將責成高市府團隊，儘速盤點各種問題，務求最短時間內，滿足企業投資需求。

(工商 )