大陸舉辦第三屆進博會，商務部5日表示，若無特殊情況，Q4大陸實際使用外資（FDI）預計仍將延續當前穩中向好態勢，有望實現全年穩外資工作目標。

香港信報報導，商務部稱，大陸將堅定不移擴大開放，持續縮減外資准入負面清單，深入推進規則標準等制度型開放；並持續完善外資管理體制，深化放管服改革，落實准入前國民待遇加負面清單制度。

當局指出，大陸超大規模市場對外資的吸引力沒有改變，產業配套、人力資源和基礎設施等方面的綜合競爭優勢沒有改變，外商長期在華投資經營的預期和信心沒有改變。

鑑於全球疫情形勢依然嚴峻，經濟只能逐漸適應與疫情共存。大陸的穩外資措施正從短期應對疫情轉向中長期跨周期設計，通過金融服務業重點行業的開放、逐步放寬與內資企業同等參加投標門檻等方式，側重於引外資。

今年上半年，全球跨國直接投資總量按年下降49％，期內中國實際使用外資按年僅下降4％，首9個月累計FDI為人民幣7,188.1億元（下同），按年增長5.2％，折合1,032.6億美元，按年增長2.5％；為今年以來實際使用外資首次實現人民幣、美元累計指標雙轉正。

(工商 )