美國總統大選選情高潮迭起，與台灣選舉不同，美國因為有通訊投票、郵寄投票等問題，開票時間被拉長到多日，一時半刻無法確認最後當選的人是誰，而昨(4)日下午現任總統川普一度佔據多數搖擺州的領先位置，讓許多「台灣川粉」相當興奮，綠營的側翼粉專也發了許多文來慶祝，但殊不知一夜過去選情境風雲變色，各個粉專通通翻車，這些讓人極度尷尬的貼文讓網友笑到肚子痛。

美國大選選情撲朔迷離，昨下午川普在密州、威州、賓州、北卡州與喬治亞州都一度取得領先，看似勝券在握，王浩宇、焦糖哥哥等綠營側翼粉專也相當興奮，紛紛在臉書上貼出慶祝文，焦糖哥哥更說出「川普海外謝票首站不來台灣說得過去嗎？」這種話。

焦糖哥哥臉書。

王浩宇臉書。

殊不知密州以及威州竟在昨晚一夜之間翻盤，拜登的選舉人票一口氣來到264票，只要再拿下一個州就可以得票過半，已經在大選中聽牌；川普的現況從「等贏」到「等輸」，180度的大轉變讓這些提早發文慶賀的「台灣川粉」文看起來超級尷尬。

綠營側翼粉專的這些貼文被丟到論壇上引起討論，網友紛紛嘲笑表示「為了生活，人家也是不容易啊」、「還要美國總統來謝票？好大的官威啊」、「智力測驗要結束啦，大家看看結果吧」、「還好你有截圖，說不定今天就刪掉了」、「台派87真的把台灣當美國的一州」、「默默支持就好，就蟑螂最高調」、「現在他們正在無限失智列車上面拍照打卡，別吵人家」。

網友討論。

(中時新聞網)