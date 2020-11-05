台中市議員朱元宏批市府建設局，罔顧機車用路人權，台灣大道二段到三段的機車道不是水溝蓋就是坑洞，市府路平只是在補破褲。建設局長陳大田說，台灣大道混合車道長期旁邊有黑板樹及人孔蓋，還有自來水管的整合及樹根等，明年上半年混合車道會做路平。

「道路的通行安全為市民的基本人權」。朱元宏說，市府建設局路平專案主張以人為本，市府僅照顧汽車用路人權，台灣大道2段到3段，汽車專用道非常的平整，反觀機車道不僅是汽機車都擠在同一道上，不時還有公車經過，不但如此路面還非常不平整，整條機車道塞滿水溝蓋導致路面凹凸不平。

朱元宏指出，有市民反映她住在郊區搭乘公共運輸非常不方便，只好每天騎機車前往市區上班，但如今她正逢懷孕初期，每天經過台灣大道都非常的膽戰心驚，不知道會不會哪一天就動了胎氣，撥打路平專線電話也不知何時才會整修。

另外有些市民認為，好幾十年了都覺得台灣大道上的機車道路從來沒有平過，每次看到施工都以為下次會更好，但是從來沒有更好，只是越來越難騎，希望市府可以重視。

朱元宏強調，路平專案不能只為某些人設置，特別是機車用路人權市府不可以忽視，每天上下班時間有多少人騎機車行駛台灣大道，這裡也是台中的門面，不能讓旅客來台中的第一印象是路好難騎，要求市府應該先行改善台灣大道機車道保障用路人安全。

(中時 )