在威斯康辛州與密西根州接連由民主黨候選人拜登拿下後，一度陷入膠著的總統大選選情逐漸明朗，只要拜登在奪下暫時領先的內達華州後就達到入主白宮的270張選舉人票。對此，總統川普除了轉向打司法戰，要求關鍵戰場重新計票，並在推特上怒文連發，指控選舉舞弊，不過美媒《NBC新聞》分析，從川普的推文來看，可見他自己也認為快輸了。

隨著威斯康辛州遭拜登超前，川普在推特上接連抱怨「我原本在許多民主黨掌控的關鍵州取得穩定領先，但選票突然一張張神奇地消失了，超奇怪的」、「他們（民主黨）正在賓州努力盡快補上消失的50萬選票才能取得優勢；同樣的密西根與其他州也是如此」。

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

報導指出，雖然距離如賓州等戰場州全數開票結束還有一段距離，但川普看起來已經像是自認快輸的人。川普先前在白宮聲稱「贏得大勝」並指控選舉是「對美國公眾的詐欺」，甚至要求全國停止計票後，當時在搖擺州選情看好的他，並不像是準備認輸，但這些行為對「獨裁者」川普而言，再也正常不過。

報導指出，川普的演說有兩大意涵：第一，川普繼續火上加油，讓許多共和黨人批評他的發言。其次，曾川普的操作中可見，他正在蹣跚走向敗選邊緣，如今他已不如2016年能讓許多民主黨掌控的州變天。

此外報導也表示，不論川普是否了解選舉如何運作，川普正嘗試讓其粉絲相信「他的領先是被搶奪走的」，型塑自身被害者形象，但「贏家不會宣稱自己遭搶的」。

(中時新聞網)