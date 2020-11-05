何猷君與奚夢瑤被拍在停車場大吵。（圖／翻攝自網易娛樂微博）

已故澳門賭王何鴻燊25歲兒子何猷君去年高調向大6歲超模女友奚夢瑤求婚成功，兩人後來登記結婚，更閃電生下賭王金孫。最近兩人攜手上真人秀《幸福三重奏3》放閃，何猷君發豪語透露大學時就想把老婆追到手，今(5日)陸媒卻報導，何猷君、奚夢瑤被拍在停車場疑似大吵，最後兩人一前一後回到豪宅。

何猷君去年包下商場向超模女友奚夢瑤求婚，去年10月宣布升格當爸媽。近日何猷君和奚夢瑤上實境秀分享兩人相戀過程，何猷君抱怨當時約了奚夢瑤多次，女方都不肯答應，最後點頭願意約吃午餐，何猷君又因為忘了穿高了點的鞋子，見面時都沒勇氣站起來。

奚夢瑤坦言，過去因為看到報導，覺得何猷君有點花心，才不想跟對方見面，最後才勉為其難答應，而何猷君為了吃完飯可能會「續攤」，還精心查好附近其他景點，沒想到飯一吃完，奚夢瑤就說要搭高鐵離開去工作，讓何猷君超傻眼。

據《網易娛樂》報導，最近在上海某家美容院停車場撞見何猷君和奚夢瑤，兩人在車邊爭執不休、情緒激動，過程中何猷君還甩手，後來自己上車，奚夢瑤便默默走到另一頭自行上車，到家後何猷君搶先走進家門，奚夢瑤則在後面默默走，表情有些無奈，對此，網友說：「哪對夫妻不吵架」、「吵架正常啊這也拍」、「小倆口打打鬧鬧很正常」。

(中時新聞網)