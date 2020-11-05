安集第三季每股盈餘1.31元 單季高點 10:502020/11/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太陽能廠安集科技（6477）公布第三季財報，合併營收約9.53億元、年增208％，稅後淨利約1.33億元、年增190％，每股盈餘1.31元，單季營收和獲利雙雙創下上市掛牌以來的高點。 由於模組出貨量增加且電廠發電量提高，安集今年營運表現亮眼，前三季合併營收17.46億元、年增42％，稅後淨利約2.26億元、年增42％，每股盈餘2.33元。安集5日下午將舉行法說會，對於今年營運結果和明年營運展望做說明。安集早盤大漲，盤中漲幅超過6％，均價約61.6元。 (工商 ) #安集 #每股盈餘 #單季 #稅後淨利約 #今年營運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板卡需求旺 華擎、技嘉營運續站高 04:102020/11/05 產業．科技 權證星光大道－永豐金證券 欣興長線靚 逢低布局 04:102020/11/05 證券．權證 破紀錄 群電前三季每股賺4.02元 04:102020/11/05 證券．權證 《光電股》元太前3季每股盈餘2.28元 新竹廠徵才 08:012020/11/05 財經 同期新猷 信邦10月營收站穩20億 04:102020/11/05 證券．權證 大成砸逾20億 大陸、越南擴產 04:102020/11/05 產業．科技 世界先進Q4營收 拚戰新高 04:102020/11/05 財經要聞 公司財報快訊－大亞 第三季每股賺0.29元 04:102020/11/05 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：世界、凱撒衛、亞矽、利奇、安集、興能高 10:342020/11/05 財經 《熱門族群》Q3「報」喜 亞光獲利衝1年高、佳凌轉盈 09:092020/11/05 財經 財經熱門新聞 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 1分鐘讀財經》美大選殊死戰將揭曉 避險資金大逃竄 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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