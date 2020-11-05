太陽能廠安集科技（6477）公布第三季財報，合併營收約9.53億元、年增208％，稅後淨利約1.33億元、年增190％，每股盈餘1.31元，單季營收和獲利雙雙創下上市掛牌以來的高點。

由於模組出貨量增加且電廠發電量提高，安集今年營運表現亮眼，前三季合併營收17.46億元、年增42％，稅後淨利約2.26億元、年增42％，每股盈餘2.33元。安集5日下午將舉行法說會，對於今年營運結果和明年營運展望做說明。安集早盤大漲，盤中漲幅超過6％，均價約61.6元。

(工商 )