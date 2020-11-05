美國總統大選拜登贏面大，有助緩和長達3年的貿易戰火，配合雙11消費旺季到，以及中國新「十四五規劃」力挺，帶動陸股近日走揚，在台股交易的陸股ETF也呈現大漲格局，中信中國50正2（00753L）、台新MSCI中國正2（00766L）齊漲5％以上，多數陸股正向ETF均放量上攻。

台新投信表示，中國今年十一黃金周期間，因疫情延遲的消費，在十一長假期間加倍奉還，電影票房達36.96億人民幣，為中國影史國慶檔票房第二，此外，今年國慶與中秋雙節合一，當天銀聯網路交易金額超過3,300億，較去年同期大增15.5％。

另一波消費旺季雙11、雙12陸續到來，聖誕節和過年消費旺季亦倒數計時，在買氣持續加持下，A股後市行情看俏，其中，中國消費相關基金受惠消費旺季及十四五規劃最顯著，可優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，回顧歷史，A股第四季行情幾乎年年有，據統計，過去十年（2009～2019年）第4季，上証綜指平均累積漲幅約7.51％。A股第4季漲升行情除了受惠一波波消費熱潮外，自10月起，每一個月幾乎都有重大的政治會議出現，會中包含對扶植產業的憧憬、對未來經濟規劃的期待等，也容易帶動股市上漲。

在台股交易的陸股ETF包括台新MSCI中國、中信中國50、富邦中証500、國泰中國A150、富邦上証正2、元大滬深300正2、元大寶滬深、群益深証中小、富邦深100、國泰中國A50正2、FH滬深、富邦上証等十多檔陸股ETF，今日同步大漲1～3％以上。

(工商 )