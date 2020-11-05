小米5日舉辦開發者大會，小米董事長兼CEO雷軍會中表示，小米手機重返全球三強的主因在於技術與研發的投入力度，預計明年再擴招5千人，瞄準相機、5G等10個重點領域。

新浪科技報導，雷軍5日在小米開發者大會上發表稱，IDC最新的數據顯示，2020年第三季度的智慧型手機市場，小米重返世界前三。雷軍指出，這背後的支撐是技術，小米的研發投入在逐年增加。以相機技術為例，2020年小米拿了兩次DxOMark榜單第一，累計霸榜了111天。雷軍還透露，小米的相機部門工程師已從兩年前的122人增加到850人，增長了6倍。

雷軍表示，小米在2020年入職2,252人，目前研發團隊超過1萬人。人才是創新之源，小米還會逐步加大研發投入，重點突破硬核科技。小米預計在2021年擴招5千名工程師。涉及10大重點領域，包括相機影像，螢幕顯示，快速充電，5G、6G通訊標準技術等。

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