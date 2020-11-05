華固(2548)前3季EPS已衝至8.02元，今日股價開高後，守穩高檔，多空在87元處展開攻防。

華固今年有總銷逾80億元的大直「國票金融大樓」商辦大樓案新完工入帳，還有「華固天鑄」、「新代田」兩大成屋案持續銷售挹注營運，營收及獲利同步走高，前3季營收達98.47億元，營業毛利31.11億元，營業淨利25.55億元，歸屬於母公司淨利為22.17億元，EPS達8.02元。

華固10月營收達1.9億元，年減91％；前10月營收100.37億元，年減47％。

展望明年度，華固入帳金額將上看100億元，包括北市士林科技園區、總銷約42億元「華固創富中心一期」，及內湖五期、總銷36億元的「華固智富中心」兩大案完工，加上總銷約20億元的住宅案「華固碧湖天」，明年可入帳金額上看100億元。法人樂觀預期，今明兩年營運都將處於高峰期。

(時報資訊)