110學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績5日寄出，今年4個等級的考生人數，成績最佳的A級占比20.80％，以及最差的F級占比7.56％，都是過去3年以來最高。

英聽考試全部40題，都是選擇題，共分「看圖辨義」、「對答」、「簡短對話」與「短文聽解」等4大題，除了「看圖辨義」有幾題是多選，其餘都是單選。成績等級由高至低依序是「A」、「B」、「C」、「F」4等級。

大考中心表示，今年英聽一試成績經過測驗等化程序之後，所有到考考生10萬5091人的成績等級是A級20.80％、B級33.80％、C級37.84％、F級7.56％。跟過去5年比較，今年A級和F級人數占比是繼107學年度A級21.04％、F級7.84％之後最高的。

以考生性別來看，男生的A級人數占比22.19％、F級8.32％，都比女生的A級19.49％、F級6.85％高。

以題型來看，「看圖辨義」是各等級考生得分最高，A級考生得分率更達97％；B級考生「看圖辨義」、「簡短對話」得分率8成以上，「對答」、「短文聽解」得分率7成以上；C級考生「對答」、「短文聽解」僅4成以上。

大考中心副主任鄭中平建議B級、C級考生可以從「對答」題型加強，該題型題目短，但可能因為提供資訊較少，學生要在較短時間內抓到句子提供的訊息，反而不易作答，建議B級、C級考生仔細聆聽、多加練習。

另大考中心試務召集人沈青嵩表示，今年英聽一試考生違規情況，未帶有效證件正本是最大宗，占96％。「大考中心再次呼籲考生注意攜帶有效證件『正本』！尤其明年學測沒帶有效證件正本是扣1級分，而且是每節扣，影響成績非常嚴重，」沈青嵩補充，很多學生帶學生證，但學生證不管有沒有照片，都不算有效證件。

大考中心要求的有效證件包括國民身分證、有照片的健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等。

(旺報 )