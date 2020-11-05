台中市都市景觀自治條例還能等多久？台中市議員張耀中等人，5日在市議會質詢說，2016年已開始倡議制訂「台中市景觀自治條例」，因為那一年美國CNN新聞稱讚台中市因創意小吃、便捷交通與良好生活機能，成為全台最宜居城市，目前卻是亂象橫生；都發局長黃文彬說，2020年8月已召開專家學者座談會，賡續辦理法規預告及說明會等相關事宜，預計2021年初提送至議會審議。

張耀中指出，今年因為疫情，各縣市的國旅觀光客大爆發，城市都在拚觀光，城市門面急需要清整，如果透過景觀自治條例，劃定景觀管理區域及獎罰措施，協助屋主進行建物整改建或立面清整，才能快速讓市容環境越來越好；推動景觀條例的目的是規範違章建築、廣告招牌以及光害、騎樓等容易產生景觀亂象的部分，讓城市景觀更整齊美觀。

張耀中說，市府從2010年開始皆辦理「環境景觀總顧問執行計畫」，現行都市發展局長黃文彬也曾擔任其中2016-2017年的計畫主持人，難道台中市環境景觀只能停留在計畫階段？環境景觀總顧問執行計畫目的，是要整體有效管控台中市都市景觀與建設的品質，並建立永續經營管理機制。

張耀中強調，從2010年以來逐年動輒近300萬以上的計畫費總共花了超過3千萬，難道所謂的永續經營管理機制，就是年年用計畫做計畫？

黃文彬說，為推動本中美學3法，訂定台中市市容景觀自治條例，目前已召開美學3法-「市容景觀自治條例」專案會議研擬草案，目前初步研擬草案條文14條；現階段草案初擬內容包含「重要交通軸帶」、「重要藍綠帶」等區域，透過訂定景觀維護改善管理計畫方式涵蓋人行空間、景觀綠化、建築設備、招牌廣告及設施物等「重點景觀地區」相關維護改善事項。

(中時 )