2020是個變動的一年，從年初開始，全球便陷入新冠肺炎危機中，時至今日疫情都還未消退，入冬後天氣逐漸轉冷，流感、病毒又開始蠢蠢欲動，雖然目前台灣的疫情控制相對穩定，但專家也呼籲民眾得隨時保持警覺，不能掉以輕心。

上半年因疫情大爆發，全台口罩、酒精、防疫商品供不應求，搶成了一波波“亂源”，恐慌的情緒持續延燒，10月5日流感疫苗開打，才12天就用掉318萬劑，占總量603萬劑的一半，比去年同期226萬8千劑大幅增長31%。

民眾施打太踴躍，造成公費流感疫苗缺貨，自費疫苗預約門診也額滿，各醫療院所紛紛貼出「供貨量不足」、「暫停施打」的公告，讓衛福部疾管局不得不宣布，17日起「暫緩」無高風險和慢性病的50~64 歲成人接種，先讓65歲以上長者施打後再重新開放。

台灣季節性感冒多在11月升溫，年底到農曆春節前後達到高峰，面對病毒、流感威脅及疫苗供應不足的劣勢夾擊，「落實自我保護」絕對成了守護健康的關鍵。怕防疫再出現破口，各類「抗菌」用品也晉升民眾生活中的一級物資，特別是可隨身攜帶的乾洗手、防止病口入的漱口水、居家清潔的抗菌液，甚至是淨化空間的霧化器，都成了國人瘋搶的焦點商品。

11月進入電商大節「雙11購物週」，面對民眾的防疫需求，水神抗菌液特別在此期間，祭出「消費滿額回饋現金」活動，從11月1日起至11月30日止，只要在官方網站消費滿1111，即可獲得111現金紅利，還有不少隱藏加碼閃殺優惠，全系列抗菌商品一應俱全，為國人防疫打造強力後援，守護全家人的健康。

(中時新聞網)