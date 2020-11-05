三星（Samsung）近年來幾乎都會搶下每一年最早發表旗艦手機的位置，看來在2021年也不例外。先前曾有消息傳出，三星可能會提前在2021年1月份就發表Galaxy S21系列，稍早之前爆料達人給出了確切的發表日與上市日期，到底會不會神準命中呢？

爆料達人之一的 Joe Prosser（@jon_prosser）稍早之前預測，三星將會選在2021年1月14日發表Galaxy S21系列，並且在發表同日開放預購，預計1月29日正式上市。他預測Galaxy S21系列預計會提供黑、白、灰、銀、紫、粉紅色等機身顏色。按照三星過往對於手機機身顏色的規劃，預計上述機身顏色選擇不會全部出現在Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra單一機種之中，而是略有區別。

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

對比以往三星大多選在2月底的MWC展會發表新機的時間點來說，如今曝光的Galaxy S21系列發表時間，明顯早了許多。這不僅是三星打算延長Galaxy S21系列產品週期的舉動，也有可能是為狙擊蘋果iPhone 12系列而進行的策略性調整。

關於三星Galaxy S21系列，近期有不少消息值得關注。第一，三星有可能同台一起發表一款全新無線耳機「Galaxy Buds Beyond」。第二、三星Galaxy S21 Ultra有可能手賭搭載S Pen，但是另一位爆料達人 @OnLeaks 指出，他所曝光的渲染圖中，並未在Galaxy S21 Ultra機身上發現可收納S Pen的專屬插槽，因此他推測S Pen可能會以磁力吸附在手機上，形式上與Galaxy Tab S7系列的S Pen很接近。第三、在蘋果iPhone 12不在盒裝內附上有線耳機以及充電器之後，三星也傳出有意跟進，雖不一定會全面複製（移除充電器與有線耳機），但有可能先從移除有線耳機開始。

(科技)