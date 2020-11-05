婁峻碩過去曾坦承患有先天性漏斗胸，由於肺活量比一般人小，因此選擇在胸腔放入3根鐵條，前陣子婁峻碩默默消失了幾天，罕見完全沒有更新社群網站，讓粉絲十分擔心，今(5)日凌晨他首度發聲，解釋其實是因為他住院動了手術，將鐵條全數取出，而女友焦凡凡也隨後出聲。

婁峻碩凌晨解釋，他近來停工是因為去將支架取出，「去把漏斗胸做了一個結尾，支架拿出來的手術非常順利。」並要大家不要擔心，他目前已經平安出院，從PO出的照片中能看到支架取出前的X光照，另一張照片則能看到術後拿在手中的三根鐵條。

婁峻碩也曬出自己的住院照報平安，「從鋼鐵人變凡人勒！」只見他坐在病床上露出微笑，身上還穿著病服，而另一張照片看得出來他的精神比較好，但手上仍打著點滴，「休息個幾天又能重回舞臺啦！」他也和粉絲們約定，在28日的演唱會見，堅強的模樣十分令人心疼。

在 Instagram 查看這則貼文 婁峻碩 SHOU（@shoumethemoneyxx）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 4 日 上午 8:16 張貼

女友焦凡凡也轉發貼文，婁峻碩怕粉絲擔心，因此開刀期間堅持不發文讓大家知道，「開完刀才願意公開跟大家報平安。」也透露想到婁峻碩的肋骨，曾放著3根又長又重的鐵條，她光想像就覺得痛，「這個人居然說完全沒感覺，你能不能有一點情緒？」對男友的擔心溢於言表，也意外閃瞎網友。

(中時新聞網)