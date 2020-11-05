這起事故花了約50分鐘排除。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

張姓女駕駛的轎車被削掉車尾，還好沒有翻車人也無大礙。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南一名張姓女婦人開車上路，早上8時經過後壁區上茄苳平交道時，因前方紅燈回堵，後方柵欄又已經放下，她來不及駛離，當場被自強號列車猛烈撞擊，轎車車尾整個削掉，所幸並未翻車，人無大礙，火車頭左側則破了大洞，鐵道警察封鎖現場蒐證，台鐵嘉義工務段也前來檢修，9時08分恢復雙向通行。

鐵路警察調查，112車次自強號列車從屏東潮州出發開往基隆，8時09分行經台南後壁路段加田村平交道時，一部轎車停在平交道上，兩車撞擊幸無人傷，事故發生後，該列車停駛等待調查，並封閉該車道改以東正線單線道雙向行車。

台南後壁上茄苳平交道今天上午8時傳出一起火車撞轎車事故。該輛轎車正通過平交道時，前方正巧紅燈回堵，後方則柵欄放下，女車主進退兩難，沒多久就遭猛烈撞擊，車尾整個被削毀，所幸人平安沒事。火車頭則破了一個大洞，經鐵警蒐證，50分鐘後放行，共計影響1760名旅客。

台南市政府消防局據報趕往現場救援，轎車張姓女車主意識清醒，還能自己走出車外，身上也沒有明顯外傷，自強號列車上的旅客也無人受傷，張姓女駕駛嚇得六神無主，她說當時剛好是上班課時間車流大，因前方路口變成紅燈，柵欄又放下，她進退不得，還來不及反應就被撞上，她滿腦子空白，後來發現自己沒事，覺得真是命大。

事故發生的下茄苳附近就有3處平交道，各路段從省道台1線轉入到平交道都僅有2、30公尺距離，有居民表示，以往也曾發生過不少事故，雖然鄉間車少，但遇到上下班、課的尖峰時間，還是會有危險；這次事故花費約50分鐘排除現場狀況，9時08分恢復雙線道行駛，共計影響9個車次，旅客約1760人。

(中時 )