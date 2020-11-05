「誠品行旅」行政套房。（誠品行旅提供）

每間客房皆擁有城市中難能可貴的戶外陽台，信義區獨家景致一覽無遺。（誠品行旅提供）

入住房客可在松菸文創園區及鬱蒼樹木之間吸收飽滿的芬多精、增強免疫力。（誠品行旅提供）

11月即將迎來感恩節，家人朋友平安歡聚的溫暖時光。eslite hotel誠品行旅攜手誠品書店與誠品生活，共同推出「住房送現金︱FUN心逛誠品」禮遇活動，為即將降臨的各種慶祝先行暖身。自11月6日起至12月29日止，誠品白卡／金卡／黑卡會員入住指定專案客房，即可享有房價50％之誠品電子購物金回饋，雅緻客房每晚6000元、經典客房每晚8000元、行政套房每晚1萬元，即分別回饋3000元、4000元及5000元，每張電子券面額500元。

電子購物金回饋可於全台誠品生活、誠品書店（含書店、文具館、音樂館、兒童館、精品文具館、living project、知味市集）消費折抵，並於發券日起60天以內皆使用，在忙碌了一整年後對自己跟家人好一點，入住松菸旁的城品行旅可體驗城市小旅行，感受具書卷氣的旅館，可恣意暢遊書店、商場等精彩有趣的跨界場域。

「住房送現金︱FUN心逛誠品」禮遇活動，每日限量共20間。每房皆含The Chapter Café晨光早餐、The Lounge大廳書坊迎賓茶食、健身房恣意暢用等禮遇，誠摯邀請誠品人會員輕鬆入住，盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆，翻閱美術、建築、設計、文學作品或是異國食譜，步行廊道，觸眼可及臺灣三零年代以來的攝影作品，走出飯店即是松山文創園區，無論在生態池畔散步或漫行於松菸建築群，可拍網美照、打卡，都別有一番情趣。

(中時 )