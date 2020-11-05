台灣東洋代理德國新冠肺炎疫苗宣布破局，原因是台灣東洋無法提供正式授權書及合約草案，消息一出東洋股價立刻跌停，讓散戶哀鴻遍野。對此，國民黨立院黨團今天舉行記者會，要求金管會介入調查，東洋是否有涉嫌炒股、內線交易。

林奕華質疑，這是不是一個完美的「養套殺」，先釋放將取得疫苗代理權，東洋就連續三天漲停，11月3日宣布談判破局，股價大跌。這其中有沒有人早就逢低買進還提早出脫？難道東洋疫苗取得是假，坑殺股民賺取利差才是真？

林奕華指出，10月8日東洋的交易量是一天434張，10月12日發布重訊之前的一個月，每天平均交易量是300到400張左右，但是發布重訊當天交易量暴增到2405張，但重訊是盤後才發布，這多出來的兩千張交易是誰買的，有沒有內線交易？

國民黨立委賴士葆更爆料，10月12日發布重訊當天早上東洋就有人爆料，下午要發布的重訊早上就有人知道，很清楚違反內線交易。賴也質疑東洋跟中央流行疫情指揮中心在「跳探戈」、「唱雙簧」，塑造一個大利多的樣子，還有前行政院長林全這個「門神」在東洋，結果一來一去多少投資人跳進去，現在損失多少，誰來負責？

賴士葆也痛批衛福部長陳時中，對於這件事，陳時中居然建議說不要去查東洋。賴批評，陳時中現在是要篡位當行政院長了嗎？管這麼多，這是關於金融秩序的，應該是金管會跟檢調職責，陳時中怎麼有權力指揮？「不在你管轄範圍請你閉嘴。」

國民黨團總召林為洲也說，他已經有友人向士林地檢署告發東洋內線交易，請士林地檢署一定要查清楚，這就是在發「國難財」，利用疫情期間在發國難財。他也批評主管機關的金管會不作聲，和稀泥，而非主管機關的衛福部，陳時中居然可以說不用查。這件事檢調一定要釐清。

(中時 )