近期台南發生女大生夜歸命案，新北市臺北大學爲避免學生遭遇危險，第一時間進行校安通報，並號招12位志願學生成立校園護送服務隊，與保全人員一同協助夜間校園巡邏、緊急事件支援。北大副校長陳達新表示，這次他校發生的校安事件令人警惕，開放校園難免有危險因子，但師生仍要保持警覺，避免憾事發生。

北大軍訓室主任朱漢屏表示，校安中心召募校園護送服務隊的時間緊迫，只透過國防課和參加過校安課程的同學宣傳，最後經面試選出12位同學。其中參加校園護送服務隊的郭力愷表示，聽到召募消息時就覺得很有意義，因為有跆拳道黑道三段的資歷，決定自告奮勇參加，雖然可能無法單打獨鬥，但相信自己可以貢獻力量，保護社會。

陳達新表示，北大三峽校園校地廣闊，不免有些陰暗偏僻角落，過去校園還算安全，但這次女大生命案令人警惕，不能因為安全就掉以輕心，北大過去也曾成立服務隊，這次為了校安再次重啟運作，搭配校內監視器、11座緊急聯絡站、24小時校安專線等校園監控系統，讓北大的校安監控網更完善。

陳達新補充，雖然校園護送服務隊能提供協助，但也呼籲同學應有被害安全意識，出入僻靜場所須結伴陪同，隨時留意自身安全，才是真正保護自己的方式。

(中時 )