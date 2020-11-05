台南市蔡姓母子5年前向鄰居湯姓男子催討債務，雙方發生衝突，湯持刀砍傷蔡母後，母子竟持刀聯手砍殺對方致其身上69處傷口，失血休克死亡，一審將蔡姓母子各依殺人罪輕判1年10月、6年，二審認為不符合自首條件，改判6年、11年，最高法院駁回上訴確定。

台南地方法院將71歲的蔡母及46歲的蔡男依過當防衛、自首、犯罪情節顯可憫恕減刑輕判，檢不服提上訴，台南高分院調查後，認為蔡姓母子殺人後，只向警消人員表示有人受傷，並未坦承犯行，不符合自首條件，也沒有情堪憫恕之處。

合議庭認為，蔡母防衛行為逾越必要程度，而蔡男撿起對方掉落之長柄鐮刀後，一時氣憤持以殺害湯男，雖湯砍殺母子在先，且其等所受之傷勢非輕，母子犯罪動機或可理解，但2人共計造成湯男69處傷口，手段實屬殘忍，犯罪所生損害巨大。

法官考量蔡姓母子矢口否認犯行，且所述情節不一，犯後態度均非良好，死者家屬斥責母子犯罪迄今仍在說謊，且避重就輕請求從重量刑，依殺人罪將蔡母判刑6年、蔡男判刑6年。案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )