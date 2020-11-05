調查指出「力世代」即 22-40 歲的青年，認為工作不僅只是賺錢活口，更希望能發揮影響力，因此社企流與聯合報系願景工程共同舉辦「力世代社會創新嘉年華」，信義房屋也首次以「社區自造家-Made in [email protected] Community」為主題參加，集結16年來推動社區一家計畫案例，與民眾分享全台各地感動人心的社造案例，現場還有社造良方詩籤、樂齡商品展示及在地文史漫畫分享，攤位人潮絡繹不絕，10月31日~11月1日展期間有數千人次參觀。

行政院政委唐鳳親蒞了解信義房屋社造成果。(圖/信義房屋提供)

信義房屋「社區自造家-Made in [email protected] Community」展區，透過來自不同地點的社區改造案例，跟現場民眾導覽各社區的改變歷程，解說社區一家-「全民社造行動計畫」的推動，更有抽社造良方詩籤的小活動，以不同籤運分享社造工作的心靈小語，拉近民眾與社造的距離，也吸引行政院政務委員唐鳳前來參與活動。現場來自清大的同學感動的分享：「參與社造活動，經費會是困難的地方，企業能有這樣的計劃，讓不同的團隊有更多的能力去支援社區，真的很棒。」台大的同學也熱情地反饋：「明年也要參與全民社造提案。」

信義房屋導覽人員介紹精彩社區故事，吸引不少年輕世代民眾進場聆聽。(圖/信義房屋提供)

「社區自造家-Made in [email protected] Community」展區共分「培力社造生力軍」、「在地女力投身社造」、「永續環境社區尖兵」、「青銀攜手世代共好」四大主軸，「培力社造生力軍」以高雄社區居民齊心合力走過莫拉克風災重建之路為案例，重建歷程中大家找回當地斷裂的文史記憶，更連結銀髮與青年間的距離；「在地女力投身社造」則是台南永康故事媽媽的故事，單純想要為社區說故事開始，將自家的車庫改造成社區巷弄裡的故事屋，笑聲也從鄰里間慢慢向全台各地擴散。

許多民眾對社區營造充滿興趣，現場提問不斷。(圖/信義房屋提供)

而一群想為家鄉做點事情的鹿港青年，當起「永續環境社區尖兵」，返鄉集結在地的年輕人打掃街道，護鄉的實際行動，不只在地居民有感，也催生一系列以「保鹿運動」為主的藝文活動；中國科大數位廣播社的同學，也將服務的經驗向外擴散，以「青銀攜手世代共好」的方式，與新竹縣盲人福利協進會合作，透過聲音的力量，帶給更多人幸福。

信義房屋持續推動讓全民共同參與的社區營造平台，在每年的三、四月間，透過社區一家-「全民社造行動計畫」，號召有志一同的夥伴們，從參與社造開始，提出對社區營造獨特的想法與提案，孵化更多社區自造家，共同攜手深耕台灣，讓台灣社會更加溫暖與幸福。

(中時新聞網)