台中市國土計畫(草案)九月過關，其中指認太平區坪林地區要新訂都市計畫區。市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中5日質詢表示，該區是密集人口住商區，不少營區閒置形同浪費，地方殷切需求軍事基地轉型為產業用地及公共設施；都發局長黃文彬回應，國土計畫會著重整體城鄉均衡發展，提升中台都會競爭力。

張玉嬿表示，台中市國土計畫明年四月底前公告實施，預估隨著外來人口持續移入，2036年將破300萬人，產業用地及住商用地的需求量大增，郊區農地紛紛面臨開發壓力，市府應該有秩序讓未來25年的都市發展能夠「適地適用」。

黃文彬回應說，指認11處新訂或擴大都市計畫區為未來發展地區，因應台中未來20年發展需求總量。

張玉嬿指出，太平坪林地區指認新訂都市計畫，但區域內有勤益科大、國軍總醫院、屯區藝文中心、坪林森林公園等等，本身就是密集人口住商區，內有不少營區閒置，軍方土地形同浪費，地方殷切需求營區土地早日釋出。

張玉嬿說，坪林地區也缺乏鄰里型的小公園綠地、合法的社區活動中心、停車場等地方基礎設施，應該利用這次新訂都計，讓軍事基地逐一轉型成為公共設施，或變成產業用地，以利太平區中小型工業永續發展。

謝志忠、張耀中、王立任要求，國土計畫應該有效分配及跨區檢討各類土地使用規模、公共設施服務水準與交通系統之串連，而且都市計畫檢討時程經常是漫漫長夜，一拖十年以上，應要加快腳步，才能跟得上日益激烈的城市競爭。

黃文彬強調，太平坪林地區新訂都市計畫有擬定軍事基地轉型大型開放空間，因應地方公共設施基礎求，市府將朝此方向研議；國土計畫也會著重整體城鄉均衡發展，提升中台都會競爭力。

(中時 )