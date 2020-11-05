北京時間4日晚上10點多，拜登在關鍵搖擺州密西根州得票反超川普。這成為了本次美國大選的決定性時刻，反轉邁過了臨界點。《環球時報》總編輯胡錫進發文：〈川普的艱難選擇，接受大勢已去？還是抵制選情逆轉？〉

川普在美國時間4日凌晨時分發推特、會見記者，宣稱他已經贏了選舉，對繼續計算郵寄投票表達不滿，表示要向最高法院起訴。他之後睡了一覺，待他醒來時，選舉計票形勢已經大逆轉。

他開始連續發推特表達反對，他說自己昨晚幾乎在所有關鍵州都牢牢地領先，現在卻一個一個消失了，「這很奇怪」。他還說，為什麼這些郵寄選票每次被統計進去時，它們所佔的百分比和破壞力都如此之大？

胡錫進觀察，對川普來說眼下的現實非常殘酷，他很快將面臨承認選舉失敗和抵制選舉結果的選擇。以他的性格，接受從大贏到被郵寄選票搞輸的轉折似乎太難了，他的支持者們有大約一半美國選民，估計也受不了。川普說要告到最高法院去，那裡的9名法官有6名是親共和黨的，但是如果選舉差距十分清晰，最高法院也很難幫他的忙。

「川普的最後一張牌就是動員共和黨和支持者們採取行動，一起拒絕選舉失敗結果。」胡錫進認為，「他們如果下決心那樣幹，總能夠找到理由，也應該能夠搞出動靜。」但那樣一來，他們與民主黨和另一半美國人的衝突將在所難免，結果就真是要搞出美國的「風景線」了。（意指類似去年香港街頭抗爭的局面）

胡錫進表示，換成別人，估計都沒有這樣的膽子，也不會有號召力。川普如果走這條路，那就是破釜沈舟了。似乎也只有他能夠讓人們朝那個最激烈的方向想。

不過胡錫進也說，川普4日上午連發的2則推特，雖然表達了不滿，但口氣已經沒有夜裡誓言決不讓拜登偷走選舉那樣硬氣了。他肯定正在與周圍人商量怎麼辦，豁出去幹，還是像其他不走運者那樣認輸？究竟川普做出什麼決定，還需要大家拭目以待。

(中時 )