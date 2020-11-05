光罩廠光罩(2338)第三季獲利持續成長，單季EPS約為1.32元，並挹注前三季轉盈，前三季EPS為0.92元。

光罩公布財報，前三季營收33.55億元，營業淨利2.57億元，前三季歸屬於母公司淨利1.87億元，年減約39%，每股淨利0.92元。

8吋晶圓代工需求強勁，光罩同步受惠，第三季營收11.51億元達最佳紀錄，季增率約4.8%，另外，業外利益也更佳，第三季在本業及業外均再成長帶動，營運表現比第二季好，單季EPS升至1.32元，比第二季的0.66元成長，並挹注前三季轉盈。

隨著5G應用、電源管理IC、指紋辨識等應用需求持續增加，加上中芯受到美國管制造成的轉單效益，讓台灣8吋晶圓產能更為供不應求，也帶動光罩業績持續增溫。

台灣光罩受惠併購效應以及需求提升，今年第三季營收11.51億元，季增4.8%、年增14.28%，創歷年單季新高。受惠於8吋晶圓光罩代工接單強勁，加上高階新產線增溫，以及旗下子公司美祿穩健成長，成為帶動第三季業績走揚的重要動能。

台灣光罩第一季因業外虧損致整體營運轉虧，第二季本業持續獲利及業外止血，第二季單季轉盈，EPS 0.66元，上半年則每股淨損0.4元。

第三季在本業營收續增以及業外利益增加下，單季獲利再比第二季成長，前三季也轉為獲利，全年亦可望獲利。

另外，公司公告董事長蔡國智辭職，11月4日董事會推選陳正翔擔任董事長。

(時報資訊)