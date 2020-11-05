美元對主要貨幣陷入狹幅波動，投資人正屏息等待美國大選最終結果出爐，目前開票結果顯示民主黨總統候選人拜登距離白宮已越來越近。

不過，共和黨現任總統川普已經在數個州多管齊下，透過提起訴訟，並要求重新計票發動攻擊，使金融市場將面臨幾日、甚至數周的不確定性。交易員表示，短期內這可能打壓美元。

英鎊兌美元與歐元下跌，媒體報導，英國央行正在考慮負利率，該央行將於周四稍晚宣布貨幣政策決議。

聯準會也將成為市場關注焦點，該美國央行料將在周四宣布維持政策不變。

美國大選廝殺激烈，帶動人民幣與墨西哥披索（peso）走高。

拜登宣布拿下威斯康辛與密西根等關鍵的中西部州。其他重要搖擺州的開票結果將在今日晚些時候陸續出爐。

分析師表示，若拜登當選，其貿易政策立場將略為軟化的預期，可能會使美元兌那些在川普執政期間經常面臨關稅威脅的國家貨幣走貶。

瑞穗證券（Mizuho Securities）首席貨幣策略師Masafumi Yamamoto表示，人民幣與披索的波動，顯示市場正試圖反映拜登的勝選。而基於略為不同的原因，我們亦預期歐元對美國走升。周四亞洲交易時段，歐元兌1.1736美元，與前一交易日持平。英鎊下跌0.19%，報1.2967美元。英鎊對歐元下跌0.3%，報90.55便士（pence）。美元兌日圓幾近持平，報104.37日圓。

(時報資訊)