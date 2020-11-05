新冠肺炎嚴重衝擊日本旅遊與餐飲等服務業，但新出爐的10月服務業PMI顯示，服務業的春天似乎已經快要到來。

根據Jibun銀行最新數據，日本10月服務業採購經理人指數(PMI)最終值為47.7，較10月初值46.6以及9月終值46.9，都是增加的。

雖然PMI的景氣榮枯點參考點是在50，不過服務業PMI從4月最低20出頭，到現在接近48，顯示日本服務業春天已在不遠處。

英國企業顧問公司IHS Markit表示，從10月份PMI數字來看，日本服務業商業活動頹勢已減緩，服務業人力市場呈現平穩現象，服務業經理人對未來12個月業績樂觀期待性，已達近3年新高。大概已有三成受訪經理人，看好未來景氣將有所增長。另外，在服務業勞力市場方面，自2月以來的大波動性，到目前為止已有穩定跡象。

包括製造業與服務業在內的綜合PMI，也從9月份46.6，增加至10月份48。不過一些績優企業以及新出口事業，還是奮力在跟疫情搏鬥，都還陷在業績衰退泥沼中。

(時報資訊)