美國總統大選開票狀況峰迴路轉，但參眾兩院仍可望分由2黨掌控，使美股三大指數周三收盤大漲，帶動亞股周四跟進走高。不過，台股呈現審慎觀望走勢，加權指數以小漲10.11點開出後於平盤上下小幅震盪，櫃買指數表現則相對強勢，開高後持穩盤上。

加權指數截至10點55分下跌19.57點至12848.33點，最高上漲50.15點至12918.05點、最低下跌27.5點至12840.40點，成交量估萎縮至約1700億元。櫃買指數開高穩揚，截至10點55分上漲0.62點至164.91點，最高上漲1.29點至165.58點。

盤面上類股普揚，以玻陶股飆升近4％獨強，橡膠、生技、電機、汽車股漲近1％居次，金融股穩揚近0.5％。不過，成交量較大的半導體股跌近1％，電子及電子零組件齊跌近0.5％，造紙、觀光、電器電纜股跌約0.5％，表現明顯偏弱。

權值股今日表現溫吞，以聯發科(2454)漲逾1.5％領軍，和泰車(2207)及兆豐金(2886)漲近1％居次，南亞(1303)、玉山金(2884)及股王大立光(3008)漲近0.5％，鴻海(2317)持穩盤上。聯電(2303)跌近4％、台達電(2308)及台積電(2330)跌逾1％，表現明顯偏弱。

分析師指出，台股近日出現跌深反彈、指數站上各期均線，整體技術面偏向多方、有利指數續戰反壓。惟美國大選結果揭曉前市場觀望氣氛重，且歐美秋冬新冠肺炎疫情再現，在不確定性仍高情況下，即使近期台幣維持強勢格局不變，內外資仍偏向保守操作。

分析師認為，台股逢萬三套牢賣壓不輕，短線盤勢將震盪墊升，後續量能須擴增才有利指數攻高。雖然美國大選變數將逐漸淡化，但在結果底定前仍需審慎因應，操作上建議短打盤面輪動的業績佳及題材熱相關股，調節財報低於預期、法人減碼及高檔轉弱股。

(時報資訊)