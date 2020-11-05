氣動元件大廠亞德客-KY公布，自結前十月合併營收人民幣35.82億元，超越去年度合併營收攀史上新高。法人預估，亞德客2020年合併營收人民幣攀升至42億元以上、EPS至少21元，可望全面改寫新高。5日上漲8.0元而以734.0元開出，成交量增加，股價呈現大漲走勢。

亞德客10月合併營收不論以人民幣或新台幣計價均創同期新高，10月合併營收人民幣3.57億元，年成長30.44％；折合新台幣計價15.37億元，年增29.87％，雙雙創同期新高。前十月合併營收人民幣35.82億元，年成長24.13％，以新台幣計價152.5億元，年增17.43％，但受限於新台幣匯率升值，未能超越去年度合併營收新台幣158.98億元。

法人預估，亞德客來自大陸自動化設備及5G相關產業客戶需求殷切，11月合併營收以人民幣計價，年成長二成，12月雖因客戶盤點，恐影響拉貨意願，但以大陸第二季疫情和緩後，客戶持續回補氣動元件及線性滑軌，今年合併營收有機會突破人民幣42億元、折合新台幣逾180億元，EPS挑戰21元以上。

(工商 )