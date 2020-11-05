總統府11月7日（週六）上午8時至下午4時將開放參觀。當日下午2時至3時並在大禮堂舉辦「VR世界的虛與實-《關鍵3布局》幕後製作分享會」，一樓迴廊也設有農產品攤位，展售各種臺灣新鮮優質蔬果，民眾可前往參觀選購。

總統府表示，全球新冠肺炎疫情嚴峻，臺灣抗疫成功的關鍵，是由醫療、公私部門及全國人民共同達成，成就了令世界刮目相看的防疫成績。7日起展出之「關鍵3布局虛擬實境(VR)影片體驗展」，透過VR影片的互動式體驗及真實感等特性，讓參觀民眾身歷其境，體驗臺灣本次防疫戰的全貌。

此外，當日下午2時至3時在大禮堂將由影片監製高憲郎及導演賴冠源舉辦「《關鍵3布局》幕後製作分享會」，與民眾共同體驗VR及分享影片製作過程。

開放區域為總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」、「府－我在」、「建築百年攝影特展」、「關鍵3布局虛擬實境(VR)影片體驗展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

當天在總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

因應防疫需求，總統府也請參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間亦請全程佩戴口罩。參觀民眾可由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

(中時 )