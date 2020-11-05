黃子佼、Lulu再度攜手主持台北跨年晚會。（臺北市觀光傳播局、必應創造提供）

「臺北最High新年城-2021跨年晚會」今年由國內製作演唱會經驗豐富的必應創造與臺北市觀光傳播局共同主辦，身為全台最具指標性的跨年晚會，今年將推出全台「獨家」歌手最多的天王天后陣容。眾所矚目的首波卡司名單今（5）日揭曉，將由日前剛結束小巨蛋演出的田馥甄（Hebe）擔任開場表演，倒數前的壓軸演出則確定由腳傷初癒的搖滾天王伍佰壓陣，獨家獻唱。

去年跨年夜在臺北市府前廣場攜手合作、大獲好評的主持師徒檔黃子佼、Lulu（黃路梓茵），也再次將跨年檔期留給臺北的粉絲。連續兩年聯手主持，黃子佼開玩笑道，從去年跨年晚會後就沒再和Lulu同台主持，「畢竟她現在行情很高，要能同時請到我們兩個主持愈來愈難。」Lulu則打趣地說，「跟佼哥一起主持都超放鬆的，隨時想去上廁所就去，反正他在台前都能Handle（掌控）一切。我們的默契已經好到，一個呼吸就知道彼此要幹嘛。」

距離跨年夜還有1個多月，Lulu笑稱已經備妥兩件最重要的東西，那就是火鍋還有自己的Dancer（舞者），「每一年在後台我都會準備火鍋，歌手都說上台前涮個兩片肉，唱歌更有力氣，我今年會先打聽一下大家想吃什麼鍋底，但最好他們也能贊助點『香油錢』給我。」主持跨年晚會最怕的就是歌手趕場Delay（遲到），Lulu再次向演出者喊話，「我今年可是發片歌手，當晚一定把舞者先發好，誰遲到，我就馬上上去『唱跳一整首』。」

田馥甄對於即將獻唱臺北跨年開場演出也感到非常期待，「2020年順利生出了五專二巡（第五張專輯、第二次巡演），因此也希望在今年的最後一天，在舞台上和大家分享新作品。2020年對大家來說或許不是太容易的一年，但在年終能一起歡聚跨年是幸福又幸運的事，希望2021年大家平安健康。」

今年8月因滑冰意外導致左腿韌帶斷裂、骨折的搖滾天王伍佰，當時已經答應了臺北跨年的邀約，正當外界都在擔心伍佰的身體狀況時，伍佰以超乎常人的復原速度，將原本醫師評估的3個月恢復期縮短到8週，粉絲們確定可毫無懸念地迎來伍佰＆China Blue再次站上府前廣場一同倒數、揮別2020年，伍佰感性道「希望可以告別新型冠狀病毒（COVID-19），期待2021年離疫苗又進一步！」

(中時 )